رئيس الوزراء: إشادة ترامب بالأمان فى مصر دعايا لا تقدر بثمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 05:29 مساءً -

رد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال عقب اجتماع للحكومة، ومفاده: "خلال قمة شرم الشيخ للسلام كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال جملة مهمة جدًا وعاد عليها مرتين وهي انخفاض معدل الجريمة في مصر وده إشادة للجهود اللي بتقوم بها مصر على المستوى الداخلى، فإزاي إحنا نقدر نستغل ده من شهادة من أكبر رئيس دولة إن هو معدل الجريمة عندنا أقل من عندهم في ترويج للسياحة لإن ده معناه جذب سياحى أكبر لمصر؟

وأجاب رئيس مجلس الوزراء قائلا "مجرد إن يعني رئيس أكبر دولة في العالم بيقول ويشيد بانخفاض معدلات الجريمة في مصر وإن مصر بتتمتع بأعلى معدلات للأمان وربنا يديمها يا رب علينا ويحفظها من يعني إن يحصل أي حاجة يعني تهدد هذا الأمر، ده في حد ذاته طبعًا يعني دعاية كبيرة جدًا يعني لا تقدر بثمن للأوضاع في مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا "وطبعًا زي ما حضرتك بتقولي دي شهادة بتأتي من يعني، يعني أنا مش محتاج يعني مش هقول إن أنا مش محتاج إن أنا أعمل ليها ترويج أكثر من ذلك، ولكن ده طبعًا بالتأكيد هيساعدنا كوزارة سياحة في الفترة القادمة على الترويج الأكثر لمضاعفة أعداد السياحة وحضراتكم عارفين خطتنا طبعًا إن إحنا نضاعف الأعداد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى إننا توقعاتنا إن هذا العام إن شاء الله مع اكتماله بصورة يعني الشهور القليلة لغاية آخر 25 سيكون بإذن الله عام لم تشهده مصر من قبل في حيث معدلات أولًا أعداد السياح أو معدلات العائد أو الإيرادات السياحية، ولكن ده مجرد خطوة لإن زي ما قلنا إحنا عايزين نضاعف أرقامنا في الثلاث أربع سنين القادمة بإذن الله.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على على أستغلال فكرة إن مصر تتمتع بأعلى معدلات أمان ضمن دول العالم ده هيبقى جزء من الحملة الترويجية بالإضافة طبعًا لافتتاح المتحف الكبير اللي لوحده في حد ذاته أيضًا هتكون إن شاء الله رسالة مهمة في هذا الأمر.