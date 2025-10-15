نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيقوم يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بزيارة المتحف المصري الكبير لتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاحه المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الدولة لكل التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات النهائية لضمان أن يكون افتتاح المتحف حدثًا عالميًا يعكس أهمية مصر التاريخية والثقافية ويستقبل الزوار بأفضل صورة.