عاجل- رئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير لمتابعة الاستعدادات النهائية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيقوم يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 بزيارة المتحف المصري الكبير لتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاحه المقرر في 1 نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الدولة لكل التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات النهائية لضمان أن يكون افتتاح المتحف حدثًا عالميًا يعكس أهمية مصر التاريخية والثقافية ويستقبل الزوار بأفضل صورة.

