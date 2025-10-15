نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مركز شباب المناجم بمركز الواحات البحرية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء والأنشطة الشبابية والرياضية التي يتم تنفيذها لخدمة أبناء المنطقة في إطار اهتمام المحافظة بدعم قطاع الشباب وتطوير مراكزهم الاجتماعية والرياضية.

وفي بداية الزيارة استقبل شباب الكشافة والمتطوعون بالمركز المحافظ بالترحيب، معربين عن سعادتهم بزيارته وحرصه على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية داخل الواحات البحرية، ومؤكدين استعدادهم للمشاركة الفعالة في مختلف المبادرات والفعاليات المجتمعية.

وشملت الجولة تفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء الملعب الخماسي الجديد داخل المركز بتكلفة تُقدر بنحو مليون و٧٠٠ ألف جنيه

حيث اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية وتسوية الأرض وتركيب الأسوار والنجيلة الصناعية، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروع وفقًا للمواصفات القياسية تمهيدًا لافتتاحه أمام الشباب والأهالي في أقرب وقت ممكن.

كما بحث المحافظ مع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة سبل تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بالمركز لتشغيله والاستفادة منه في الأنشطة الرياضية المختلفة مشددًا على أهمية استغلال كافة إمكانات المركز لتقديم خدمات متكاملة لأبناء الواحات البحرية.

وتفقد المحافظ خلال جولته المبنى الاجتماعي وصالة الجيم بالمركز لمتابعة مستوى التجهيزات وممارسة الأنشطة اليومية، مشيدًا بما يقدمه المركز من خدمات رياضية وترفيهية تسهم في تنمية قدرات الشباب واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.

وأكد المهندس عادل النجار أن تطوير مراكز الشباب بالواحات البحرية يأتي في اطار الحرص علي دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بالمناطق النائية مشيرًا إلى أن المشروعات الجارية بالمركز ستُسهم في توفير بيئة آمنة لممارسة الرياضة وتعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي بين الشباب.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير مركز الشباب.

