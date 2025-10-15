نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى الأمين العام الأسبق للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدكتور عبد الله عمر نصيف - الأمين العام الأسبق للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة؛ الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد رحلةٍ حافلةٍ بالعطاء في ميادين الدعوة، والعمل الخيري والإنساني.

إن جهود الفقيد -رحمه الله- ستظل أثرًا باقيًا في ميزان حسناته بإذن الله تعالى، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء على ما قدّم من خدمةٍ لدينه وأمته.

ويتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، سائلًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)