تعرف على 8 وزراء سابقين ضمن مرشحين القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 اليوم، الأربعاء، وتقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها على الدوائر الأربعة الخاصة بالقوائم.

 

 

وتضمنت القائمة الوطنية من أجل مصر 8 وزراء سابقين ضمن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب وهم:

 

الدكتور عاصم الجزار – وزير الإسكان السابق ورئيس حزب الجبهة الوطنية.

 

المستشار علاء فؤاد – وزير الشئون النيابية السابق.

 

المهندس طارق الملا – وزير البترول والثروة المعدنية السابق.

 

اللواء محمود شعراوي – وزير التنمية المحلية الأسبق.

 

السيد القصير – وزير الزراعة السابق.

 

الفريق محمد عباس حلمى – وزير الطيران المدني السابق، ورئيس حزب حماة الوطن.

 

الدكتور أشرف حاتم – وزير الصحة الأسبق.

 

محمد سعفان – وزير القوى العاملة الأسبق.

 

 

 

محمد يوسف

