توروب يضم 24 لاعبا لمواجهة إيجل نوار البوروندي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:26 مساءً - أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غد الخميس إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد عابدين وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

شهد مران الأهلي اليوم الأربعاء الظهور الاول لمساعدي الدنماركي ييس توروب، بعد قدومهم إلى القاهرة أمس لبدء مهمتهم مع الفريق الأحمر ، ويضم الجهاز المعاون لتوروب كلا من جون مولبي وايمري سابيتش المساعدين وكاي ستيفانسن مدرب حراس المرمى وجاكوب ويليام المعد البدني ، بينما محلل الأداء لم يصل القاهرة حتى الآن.

وقاد الدنماركي ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي مران فريقه اليوم الأربعاء في حور مساعديه الأجانب، والذين وصلوا إلى القاهرة أمس، من أجل معاونته في تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وشهد المران ظهور مساعدي توروب الأجانب ، فيما عقد المدرب الدنماركي جلسة مع مساعديه في حضور عادل مصطفى المدرب العام في جهازه الفني.

فيما انتظم في المران اللاعبين الدوليين واللاعبين المحترفين بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير، فيما تواجد حسين الشحات على الدكة لمتابعة المران في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية.