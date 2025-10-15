دور كبير للدولة المصرية فى إنهاء الحرب بغزة عبر قمة شرم الشيخ للسلام.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:26 مساءً -

برز الدور المصري مجددًا كعنصر أساسى فى إنهاء الحرب في غزة، بعدما نجحت القاهرة فى توظيف ثقلها الإقليمى والدولى خلال قمة شرم الشيخ للسلام، التى عُقدت بمشاركة الرئيس الأمريكى وعدد من قادة العالم، لوضع حدٍّ للحرب والتوصل إلى تفاهمات تضمن وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لبدء إعادة إعمار القطاع.

القمة التى استضافتها مصر جاءت تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اندلاع الحرب، حيث عملت القاهرة على فتح قنوات اتصال مع الأطراف كافة، بما فى ذلك الجانب الأمريكي والأوروبي والفلسطيني والإسرائيلي، من أجل الوصول إلى صيغة تضمن تثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات.