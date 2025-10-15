غدا.. رئيس الوزراء يلقى كلمة فى ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:26 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، ويلقى كلمة بها.

واستضاف أسبوع القاهرة الثامن للمياه مجموعة من الفعاليات الهامة ، كإجتماع مجلس محافظي المجلس العالمي للمياه، الجمعية العامة السابعة والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، الاجتماع الوزارى المشترك للمياه والزراعة بجامعة الدول العربية، والاحتفال بالذكرى الخمسين لبرنامج اليونسكو الدولى للهيدرولوجيا، إلى جانب المؤتمر السنوى السادس للاتحاد الأوروبى حول تمويل واستثمار المياه، ومنتدى الاستثمار المائى بين الاتحاد الأوروبى ومصر.