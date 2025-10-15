نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 8 وزراء يتصدرون قائمة "من أجل مصر" في انتخابات مجلس النواب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد سياسي لافت يعكس عودة رموز حكومية سابقة إلى ساحة العمل العام، أعلنت قائمة "من أجل مصر" خوضها انتخابات مجلس النواب 2025 بمشاركة عدد من الوزراء السابقين، الذين شغلوا مناصب مهمة في حكومات سابقة وأسهموا في تنفيذ خطط تنموية واقتصادية خلال فترة توليهم المسؤولية. ويأتي هذا التوجه ليمنح القائمة ثقلًا سياسيًا وخبرة تنفيذية واسعة، إذ يجمع هؤلاء الوزراء بين الخبرة الإدارية والرؤية الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

ويعد وجود هذه الأسماء في القائمة خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التشريعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة المصرية. إذ ترى القائمة أن مشاركة وزراء سابقين ممن قادوا ملفات حساسة، مثل البترول والإسكان والزراعة، سيسهم في تطوير التشريعات وتحسين الرقابة على السياسات العامة. كما تعكس هذه الخطوة رغبة في توظيف الكفاءات الحكومية داخل قبة البرلمان لتحقيق توازن بين العملين التنفيذي والتشريعي.

الاسم المنصب السابق المهندس طارق الملا وزير البترول السابق الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران السابق الدكتور السيد القصير وزير الزراعة السابق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية السابق الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة السابق الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة السابق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق

متابعة واسعة من الأوساط السياسية والإعلامية

وتحظى قائمة "من أجل مصر" بمتابعة واسعة من الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يتوقع مراقبون أن يكون للوزراء السابقين دور مؤثر في صياغة توجهات المجلس القادم، سواء على مستوى اللجان النوعية أو في مناقشة القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج مشاركة هذه الأسماء البارزة ومدى قدرتها على استعادة الثقة الشعبية من خلال العمل النيابي.