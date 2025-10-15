نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير منظمة الأمن الغذائي: التغير المناخي فرض تحديات غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السفير بريك آرين المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إن التغيرات المناخية فرضت على الدول مواجهة تحديات غير مسبوقة؛ حيث جعلت تغيرات المناخ الفيضانات اكثر مأساوية، بتأثيرها على حياة ملايين البشر.

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية الرابعة بعنوان «الحلول القائمة على الطبيعة من أجل أنظمة مياه مستدامة»، المنعقدة ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة الثامن للمياه.

وأضاف أن المنطمة الإسلامية تدرك أهمية المياه في تحقيق التنمية المستدامة؛ ولذا يجري السعي لوضع حلول مستدامة للأمن الغذائي، وممارسات الري الرشيدة، واستعادة التوازن في البيئة، وتعزيز نظم الإنتاجية الزراعية، وتطور المحاصيل والبذور، بالتعاون مع شركاء التنمية في العديد من المناطق بالعالم.

وأرجع آرين، محدودية استعمال الحلول القائمة على الطبيعة في مشروعات مواجهة تحديات المناخ إلى ضعف التمويل، بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى؛ داعيا إلى الدخول في شراكات متعددة الأطراف؛ لتوفير هذا التمويل، والاستفادة من رؤوس الأموال من القطاعين العام والخاص، لتمويل مثل هذه المشروعات.

وأشار رئيس المنظمة إلى ٣ تحديات تقف عائقا أم استخدام الحلول المعتمدة على الطبيعة في مشروعات التنمية المستدامة، أولها: أن التمويل لا يزال صعب المتال، وثانيها: عدم تكامل السياسات التي تجمع بين قطاعات المياه والزراعة والبيئة، وأخر هذه التحديات، الاحتياج إلى كوادر فنية مدربة وقادرة على تنفيذ هذه الحلول.

وأكد أن تنظيم مصر لأسبوع القاهرة للمياه، بعنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية» يوضح أهمية تضمين الحلول القائمة على الطبيعة في تنفيذ مشروعات التنمية وأن يتم تضمينها في استراتيجيات الدول.

ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية»، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.



وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن فعاليات الأسبوع.