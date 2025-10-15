نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سميح ساويرس يكشف: ليه قسمت الميراث بين ولادي بالطريقة دي؟.. وازاي حافظت على العدل في العيلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سميح ساويرس يوضح ليه بناته ماخدوش أسهم أوراسكوم.. ويحسم الجدل حول الميراث العائلي

فتح رجل الأعمال سميح ساويرس قلبه في حواره الأخير مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، وتحدث بصراحة عن كواليس نقل ملكية أسهم شركة أوراسكوم للتنمية القابضة لنجله نجيب ساويرس، مؤكدًا أنه لم يندم على القرار، لأنه اتُّخذ بعد دراسة طويلة ورؤية واضحة لمستقبل العائلة والشركة.

توزيع الثروة بين الأبناء: رؤية مختلفة للمساواة

كشف ساويرس أن قراره لم يكن عشوائيًا، بل نابع من فهمه لاختلاف ميول أبنائه. فقال:

“بناتي ليهم اهتمامات بعيدة عن مجال أوراسكوم، فاخترت أديهم أسهم في شركات تانية وسيولة نقدية، عشان كل واحد يعيش التجربة اللي تناسبه.”

وأضاف أنه يرى أن المساواة الحقيقية مش دايمًا بالقسمة الرقمية، لكن بتحقيق العدالة اللي تناسب كل شخصية وطموح. وأكد أنه لم يُفضل أحدًا على الآخر، بل وزّع ما يملكه بطريقة تضمن الاستقرار الأسري والنجاح المهني في نفس الوقت.

لماذا اختار نجيب؟

أوضح ساويرس أن ابنه نجيب بدأ العمل مبكرًا جدًا، ومرّ بكل مراحل التطور داخل الشركة، لذلك رآه الأنسب لتحمّل المسؤولية الإدارية.

وقال: “نجيب جاهز، عنده الخبرة والطاقة اللي تقدر تكمّل المشوار. أنا بقيت مستشار من بعيد، لو احتاجوني أنا موجود، لكن القرار بقى عند الجيل الجديد.”

العمل الخيري جزء من الثروة

في سياق حديثه، فاجأ ساويرس الجمهور بتأكيده أنه خصص 30% من ثروته للأعمال الخيرية، موضحًا أن الثروة الحقيقية بالنسبة له ليست المال فقط، بل الأثر اللي يسيبه الإنسان بعده. وأشار إلى أن أبناءه رحبوا بالقرار لأنهم نشأوا على نفس المبادئ.

فلسفة ساويرس في نقل الثروة

يؤمن سميح ساويرس أن الجيل الجديد لازم يستلم المسؤولية وهو في عز طاقته، مش بعد فوات الأوان، مضيفًا أن تأجيل تسليم القيادة يقتل روح الابتكار ويخلق فجوة بين الأجيال.

وقال إن قراره بنقل الأسهم لنجيب لم يكن خطوة عائلية فقط، بل خطوة استراتيجية لضمان استمرار الشركة بنفس القوة والتنوع الذي اشتهرت به أوراسكوم.

من خلال هذه التصريحات، يثبت سميح ساويرس أنه لا ينظر إلى الميراث كمجرد أرقام أو أسهم، بل كرسالة توازن بين العدل العائلي والرؤية الاستثمارية. قرار نقل أوراسكوم لم يكن تنازلًا، بل تسليم راية لجيل جديد يحمل نفس الحلم بروح مختلفة.