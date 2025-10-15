نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستعد التوقيت الشتوي 2025 يقترب.. الساعة هتتأخر إمتى بالظبط؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الساعة هتتأخر ساعة واحدة.. اعرف موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

تستعد مصر رسميًا للعودة إلى التوقيت الشتوي 2025 مع اقتراب نهاية أكتوبر 2025، بعد ستة أشهر من تطبيق التوقيت الصيفي الذي بدأ في أبريل الماضي. القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف المحافظات، ضمن الجهود المستمرة لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.. مصر تستعد التوقيت الشتوي 2025 يقترب.. الساعة هتتأخر إمتى بالظبط؟

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2025

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025.

وفي هذا الموعد، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ رسميًا التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في جميع أنحاء الجمهورية.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2025؟

بدأ المصريون العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، عندما تم تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لقرار الحكومة بإعادة العمل بالنظام الصيفي بعد توقفه لسنوات، وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة في ساعات الذروة. ويُعد عام 2025 هو العام الثالث على التوالي لتطبيق هذا النظام بعد عودته رسميًا عام 2023.

ليه مصر بتطبّق التوقيت الشتوي؟

تطبيق التوقيت الشتوي ليس مجرد تعديل في الساعة، لكنه إجراء اقتصادي يساعد في تحقيق توازن أفضل بين ساعات النهار والليل، وبالتالي تقليل الحاجة لاستخدام الإضاءة والأجهزة الكهربائية في المساء.

كما يهدف القرار إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة في المؤسسات الحكومية والمنازل، خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء خلال فصول الصيف والشتاء.

ازاي تضبط الساعة على التوقيت الشتوي؟

لمنع أي لخبطة في المواعيد، يُنصح المواطنين بضبط هواتفهم قبل منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر.

ويمكن القيام بذلك بسهولة من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات (Settings).

اختر الإعدادات الإضافية (Additional Settings).

اضغط على التاريخ والوقت (Date & Time).

فعّل خيار التحديث التلقائي للوقت والتاريخ (Automatic date & time) لضبط الساعة تلقائيًا مع النظام الجديد.

ماذا يعني تطبيق التوقيت الشتوي 2025 للمواطنين؟

عودة التوقيت الشتوي تعني أن ساعات النهار هتبدأ بدري أكتر، وده يساعد الناس على إنجاز أعمالهم في ضوء النهار، ويقلل الضغط على شبكة الكهرباء في المساء. كما أن بعض المؤسسات قد تعدل مواعيد العمل بما يتناسب مع التغيير الجديد في الساعة.