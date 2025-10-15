نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتصام رمزي للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية داخل النقابة والنقيب يتدخل لتعليقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الصحفيون المؤقتون العاملون بالصحف القومية، عن تعليق اعتصامهم الرمزي، الذي نفذوه، اليوم، داخل مقر النقابة، وذلك استجابة لتدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي، لإعطاء النقابة فرصة للتدخل، والتواصل مع المسؤولين عن الملف.

وأوضح الصحفيون أن تعليق الاعتصام الرمزي جاء لإعطاء النقابة فرصة للتدخل ومعرفة أسباب تعطل التعيين لأكثر من عام، والتفاوض مع المسؤولين عن الملف، لإزالة أي معوقات، وأنه سيتم عقد اجتماع مع نقيب الصحفيين يوم الإثنين المقبل لمتابعة تطورات الملف.

وشدد الصحفييون المؤقتون على سعيهم الاستمرار في البحث عن حقوقهم المشروعة في التعيين، بكل الطرق، وأن تعليق الاعتصام المفتوح، جاء احترامًا للنقابة ونقيب الصحفيين، ومنح الفرصة لتذليل أي عقبات

وأشاروا إلى أنهم يلجأون إلى نقابتهم ومظلتهم الشرعية لدفعها لتكون طرفًا أصيلًا في تنفيذ ما توصلت إليه مع الهيئة الوطنية للصحافة، في أغسطس 2024م، وإعلان قرار التعيين، وأنهم يسعون إلى الحصول على حقهم في الاستقرار الوظيفي والأسري في مؤسساتهم القومية، التي يعملون بها منذ أكثر من 15 عامًا.