نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحج السياحي 1447هـ يتغير.. تكاليف أقل وخدمات أفضل للمواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعرف نظام الحج السياحي الجديد.. تخفيض في التكلفة وضمان أعلى جودة للخدمة

الحج السياحي 1447هـ يتغير.. تكاليف أقل وخدمات أفضل للمواطنين.. أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية بالإعلان الرسمي تفاصيل النظام الجديد للحج السياحي لعام 1447هـ، والذي يتضمن تغييرات مهمة تهدف إلى خفض التكلفة على الحجاج وضمان توفير خدمات عالية الجودة. التعديلات تمس مكونات الرحلة كاملة: من التعاقد الفندقي إلى النقل والبنية التنظيمية.

تحسين التعاقدات والفنادق والنقل

أكدت الوزارة أن منظومة الحج السياحي استفادت هذا العام من تحسينات كبيرة في التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة، مع فتح المنافسة بين شركات السياحة لتقليل التكلفة النهائية دون التأثير على مستوى الراحة والخدمة.

التركيز كان على اختيار الفنادق الأقرب للمشاعر وتنظيم التنقلات بين المواقع بشكل أفضل، مما يقلل الاستنزاف الزمني والمادي.

توزيع التأشيرات ومراعاة الشرائح المختلفة

من أبرز التعديلات في النظام الجديد تخصيص أكبر عدد من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء فريضة الحج السياحي، مع مراعاة الفئات محدودة الدخل.

هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان عدالة التوزيع.

اعتماد ضوابط الحج السياحي رسميًا

بقرار من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، تم اعتماد الضوابط والقواعد القانونية التي تنظم الحج السياحي لعام 1447هـ، وفق أحكام قانون الحج رقم 84 لسنة 2022 وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977.

القرار يهدف إلى ضمان التزام الشركات بالمعايير المعتمدة وتطبيق الرقابة على جودة الخدمات المقدّمة للحجاج.

موعد قرعة الحج السياحي والانتخاب الإلكتروني

حددت الوزارة أن القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الحجاج سيتم إعلان نتيجتها يوم 4 نوفمبر المقبل، وستتم آليًا لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وفقا للضوابط المعتمدة.

القرعة ستجمع جميع المتقدمين وتُعرض الأسماء المختارة أمام الجمهور مباشرة عبر المنصات الرسمية، مما يمنع التلاعب ويعزز الثقة في النظام.

ضمان جودة الخدمة والرقابة المستمرة

في ظل النظام الجديد، ستُفعَّل آليات مراقبة الكترونية لتتبع التزام شركات السياحة بالخدمات المفترض تقديمها، وتحصيل الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.

كما أن كل عقد حج سياحي سيكون مرفقًا بمعايير الخدمة التنفيذية التي يجب على الشركة الالتزام بها، وفي حالة المخالفة يحق للحاج المطالبة بتعويض أو إحلال بديل.

الدخول إلى النظام الجديد للحج السياحي يعني أن الحج لم يعد محصورًا على الفئة الميسورة فقط، بل أصبح متاحًا عبر خيار اقتصادي وبري يصل إلى الجميع، مع ضمان معايير جودة عالية ومنافسة شفافة بين الشركات. في العام القادم، قد ترى حجًا سياحيًا أكثر عدالة وكفاءة.