«نقلت أوراسكوم لابني.. وبناتي أخذن العدالة المالية» تصرّح سميح ساويرس

أحمد جودة - القاهرة - سميح ساويرس يكشف: لماذا وزنّت ميراثي بين بناتي ونجلي بهذه الصورة؟

في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”، كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن أنه نقل ملكية أسهم شركة أوراسكوم للتنمية القابضة إلى نجله نجيب ساويرس، مشيرًا إلى أن نجله أصبح الآن المدير الفعلي ويتولّى القرارات التنفيذية، بينما بات دوره هو دور استشاري غير رسمي بمجرد تطلّب الأمر.

لماذا هذا التوزيع؟ وما وضع البنات؟

أوضح ساويرس أن بناته تم تعويضهن بعدالة مالية، من خلال أسهم في شركات أخرى وسيولة نقدية. قال إن بناته لديهن تطلعات مختلفة عن مجال أوراسكوم، ولهذا فقد اختار أن يوازن بين أفراد العائلة بطرق تتناسب مع طموحات كل منهم.

في سياق حديثه، بيّن أن المساواة بين الأبناء كانت هدفًا، لكن التعبير عنها لا يكون دائمًا بنفس الوسائل إنما بما يُنفع كل فرد حسب ظروفه ورغبته.

تفاصيل إضافية من التصريحات

نقل الملكية تم منذ نحو أربع سنوات، ساويرس بدأ حينها يبدأ التدرّج في تبليغ الجمهور أنه خرج من الإدارة التنفيذية، حتى صار الأمر علنيًّا بأن نجله هو المسؤول الأول.

سميح وصف دوره بأنه مستشار “ببلاش” — أي مجاني ودون أجر، متوفر متى احتاجوه للاستشارة، لكنه ليس في موقع اتخاذ القرار النهائي.

أيضًا تحدث عن تخصيص 30٪ من ثروته للأعمال الخيرية، بينما الباقي سيُوزّع بين أبنائه، الأمر الذي لقي ترحيبًا من أولاده جميعًا.

من خلال هذه الخطوة، يظهر أن سميح ساويرس لا يرى نقل السيطرة على الأملاك كخسارة، بل كتمكين لنجله الذي بات جاهزًا وتحمل مسئوليات الإدارة، مع ضمان أن البنات لم يُحرموا من حقوقهن. التوزيع تم بناءً على ما يراه مناسبًا لطموحات كل فرد في العائلة، وليس فقط وفقًا للميراث التقليدي.