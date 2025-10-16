نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يشهد الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة المصرية الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجنة المشتركة المصرية الصينية في دورتها العاشرة، برئاسة كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي عن الجانب المصري، والسيد لونغ تينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا عن الجانب الصيني.

في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور، خلال كلمته، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الصين تُعد من الشركاء الرئيسيين لمصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التعاون الثنائي يشهد نموًا متزايدًا يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على دعم الشراكة الإستراتيجية.

وأوضح الوزير أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الدولية المرموقة، مشيرًا إلى وجود أفرع للجامعات الدولية في مصر، وبرامج علمية مزدوجة الشهادة في بعض التخصصات تخدم احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور لونغ تينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصينية، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية، وتعزيز التواصل بين الجامعات المصرية والصينية في مجالات التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع الحكومة الصينية في دعم مجالات التعليم العلمي والتكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال دعم الصناعة، وتنمية الاقتصاد، وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تناول الاجتماع أوجه التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي، حيث ناقش الجانبان عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الأبحاث العلمية المشتركة، ونقل التكنولوجيا والابتكار، ودعم برامج البحث العلمي المشتركة، وتعميق الشراكة الأكاديمية والبحثية بين البلدين بما يخدم أولويات التنمية في مصر ورؤية مصر 2030.

وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي، وتشجيع تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والصينية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلدين.

كما تم استعراض التقدم في التعاون العلمي والتكنولوجي منذ الاجتماع التاسع، ومناقشة مستجدات المختبر المشترك الصيني المصري في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، ومركز نقل التكنولوجيا الصيني المصري، وبحث الخطوات القادمة في التبادلات العلمية والثقافية والبحثية بين مصر والصين.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على تنفيذ ورشة عمل مشتركة لتبادل سياسات الابتكار والبحث العلمي، وتشكيل فرق عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع خطة عمل زمنية للمشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

شهد الاجتماع حضورًا رسميًا رفيع المستوى من كلا الجانبين المصري والصيني، من بينهم، من الجانب المصري: الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والقائم بأعمال رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار، والدكتورة رضوى فتحي، مسؤول التعاون الدولي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

ومن الجانب الصيني: السيد صن جيان، نائب مدير عام إدارة العلاقات الدولية بوزارة العلوم والتكنولوجيا، والسيد لي هوانجواي، رئيس قسم بإدارة العلاقات الدولية بالوزارة، والسيد ليو يوي، مكتب السكرتير العام بوزارة العلوم والتكنولوجيا، والسيد يين ونهوي، نائب مدير عام قسم العلوم والتكنولوجيا بمقاطعة هونان، والسيد جو جينجيهين، نائب مدير عام منصة الابتكار والوثائق بمقاطعة هونان، والسيد جي فينج، نائب مدير المعهد البحثي التابع لشركة تكنولوجيا الإلكترونيات بالصين، والسيدة ما هو كوين، مترجمة بمركز تبادل العلوم والتكنولوجيا بجمهورية الصين الشعبية، والسيد لو شانشينج، المستشار الوزاري، والسيدة جيا فانج، السكرتير الثالث، والسيد ليو وينزهي، السكرتير الثالث.