وزير الخارجية يدعو لتأسيس مجلس أعمال مصري–هندي وتفاهمات لتبادل السلع الاستراتيجية

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسيد جاغات براكاش نادا وزير الصحة والكيماويات والاسمدة ورئيس الحزب الحاكم بالهند (بهاراتيا جاناتا)، يوم الخميس ١٦ أكتوبر في نيودلهي.

استعرض د. بدر عبد العاطي أبرز مُخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند والتعاون في تجارة السلع الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بهدف احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى اهمية التنسيق لبحث إمكانية تحقيق تكامل بين البلدين في السلع الاستراتيجية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مختلف أنواع الأسمدة للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في مصر والدول الصديقة، وهو الأمر الذي قد يخلق فرصا إضافية للتبادل التجاري بين البلدين.

كما أكد د. بدر عبد العاطي على أهمية الاستفادة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند بهدف تحقيق الأمن الغذائي للدولتين، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها عقد صفقات تفضيلية وفقًا لمُعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين البلدين لتبادل كميات مُحددة من الأسمدة المصرية مُقابل كميات مُحددة من المُنتجات الزراعية الهندية.

كما تطرق اللقاء لإمكانية تعاون البلدين في مجال الصناعات الدوائية لا سيما في ضوء اعتراف منظمة الصحة العالمية بأن النظام التنظيمي المصري في مجال الأدوية وصل إلى المستوى الثالث، وكذلك تمتع بمصر باتفاقيات تجارة حرة مع مختلف التجمعات الاقتصادية الأفريقية، فضلًا عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

في ختام اللقاء، دعا السيد وزير الخارجية الجانب الهندي لزيارة مصر مع وفد فني يضم مُمثلين عن مُختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث سبل التعاون مع الجهات المصرية المعنية في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وزيادة التبادل التجاري في السلع الاستراتيجية بين البلدين، وأهمية إنشاء مجلس أعمال مشترك تحقيقًا لهذا الغرض، وهو ما رحب به الوزير الهندي معربًا عن تطلعه لإتمام الزيارة في أقرب وقت ممكن.