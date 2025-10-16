نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي يتابع مع الشركة المتحدة الترتيبات النهائية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: فعاليات تليق بعظمة مصر وتبهر العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتماع موسّع داخل المتحف لمراجعة التفاصيل الأخيرة قبل الافتتاح التاريخي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا داخل المتحف المصري الكبير مع مسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمتابعة الموقف الحالي للترتيبات والتجهيزات النهائية الخاصة باحتفالية الافتتاح المرتقب للمتحف، وذلك عقب جولته الميدانية في المنطقة المحيطة بالمتحف.

حضر الاجتماع السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء/ عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي للمشروع والمنطقة المحيطة، والسيد/ محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة والمشرف العام على افتتاح المتحف.

مدبولي: ثقتي كبيرة في الفريق المنفذ.. ومصر قادرة على إبهار العالم من جديد

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ثقته الكاملة في القائمين على الاحتفالية الكبرى التي ستشرف عليها الشركة المتحدة، مشيرًا إلى أن التجهيزات تسير بخطى ثابتة وبكفاءة عالية، وأن فريق العمل بقيادة محمد السعدي أثبت قدرته في فعاليات سابقة مثل موكب نقل المومياوات الملكية واحتفالية طريق الكباش.

وأكد مدبولي أن الدولة تراهن على الشباب المصري المبدع في تقديم عرض مبهر يليق بالحضارة المصرية العريقة، موضحًا أن الفعاليات ستدمج بين التقنيات الفنية الحديثة والعراقة التاريخية لتقديم رسالة مصرية راقية إلى العالم.

وقال رئيس الوزراء:

"أثق أنكم قادرون على الخروج باحتفالية تُبهر العالم وتُظهر الحضارة المصرية في أبهى صورها، خصوصًا أن أكثر من ملياري مشاهد حول العالم سيتابعون الحدث، إلى جانب بثه في جميع سفاراتنا بالخارج."

مشاهدات ميدانية للبروفات الفنية واستعراضات الافتتاح

خلال الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء عددًا من البروفات الفنية والاستعراضات المقرر تقديمها ضمن فقرات الاحتفالية، وأشاد بالمستوى الفني الراقي والتنظيم المتميز الذي يعكس روح الابتكار لدى الشباب المصري.

كما وجه مدبولي حديثه إلى السيد/ محمد السعدي قائلًا إن ما شاهده من استعدادات وبروفات يجسد احترافية الفريق وقدرته على الإبداع، مؤكدًا أن الاحتفال لن يكون مجرد عرض للكنوز الأثرية، بل رسالة تؤكد أن الشباب المصري هو ثروة مصر الحقيقية.

الشركة المتحدة: الاحتفالية فرصة لتسويق مصر عالميًا وإبراز تنوعها الحضاري

من جانبه، أكد السيد/ محمد السعدي أن الاحتفالية تعد فرصة ذهبية لتسويق مصر عالميًا، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي، موضحًا أن الحفل سيبرز تنوع مصر الثقافي والفني، ويُظهر للعالم تاريخها الممتد وعظمة شعبها.

وأضاف أن جميع عناصر الطاقم الفني – من الإخراج، والموسيقى، والأزياء، والعروض البصرية – تم اختيارهم من الكفاءات المصرية الشابة التي تعمل بإخلاص لإخراج حفل يليق بمكانة مصر العالمية.

وأكد السعدي أن الفريق بأكمله ملتزم بتقديم عرض استثنائي يليق باسم مصر ويعكس قدرتها على الجمع بين الأصالة والحداثة.

مدبولي: نُراهن على الإبداع المصري.. وسنواصل المتابعة حتى لحظة الافتتاح

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لمسئولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وللفريق الفني المنفذ، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة الاستعدادات ميدانيًا حتى موعد الافتتاح الرسمي.

وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة تاريخية ينتظرها العالم، ومناسبة لإبراز ريادة مصر الحضارية والثقافية، ورسالة سلام وتعاون من أرض التاريخ إلى الإنسانية جمعاء.