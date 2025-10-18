نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار النهارده في مصر.. الجنيه يستقر قبل عودة البنوك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد خفض الفايدة.. هل يستمر استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري؟

سعر الدولار النهارده في مصر.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 استقرارًا واضحًا في البنوك المحلية، بعد تراجع محدود خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ومع ترقب المتعاملين لاستئناف عمل البنوك غدًا الأحد، عقب الإجازة الأسبوعية.. سعر الدولار النهارده في مصر

ويأتي هذا الاستقرار وسط حالة من الترقب في الأسواق لما ستسفر عنه تعاملات الأسبوع الجديد، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية

حسب آخر تحديثات صادرة عن البنوك المصرية، سجلت أسعار الدولار اليوم المستويات التالية:

بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

قرار البنك المركزي الأخير وتأثيره على السوق

كانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

وبذلك أصبحت أسعار الفائدة كالتالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 21.50%.

سعر الائتمان والخصم: 21.50%.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا القرار قد ينعكس على سوق الصرف الأجنبي في الأيام المقبلة، من خلال استقرار تدريجي للجنيه مقابل العملات الأجنبية، مع تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع عودة نشاط الصادرات والسياحة خلال الربع الأخير من العام.

توقعات الخبراء للفترة المقبلة

يرجّح محللون ماليون أن يظل الدولار في نطاق عرضي بين 47.40 و47.70 جنيهًا خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية تحركات طفيفة بناءً على قرارات السوق العالمي ومعدلات التضخم المحلية.

كما أشار بعض المحللين إلى أن تراجع الفائدة قد يشجع البنوك على جذب ودائع جديدة بالعملة المحلية، مما يقلل الضغط على الدولار في السوق الموازي.