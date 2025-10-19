حدث في أمريكا .. 7 ملايين شخص يشاركون فى احتجاجات "لا للملوك" ضد ترامب .. صور وفيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 09:32 صباحاً - قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن نحو سبعة ملايين شخص شاركوا فى مسيرات أمس، السبت، فى مختلف أنحاء الولايات المتحدة، فيما يسمى باحتجاجات "لا للملوك" المناهضة لأجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Millions upon millions of people across the United States reject the Trump regime and fascism. #3E #NoKings #50501Movement #indivisible #wearetheflood pic.twitter.com/QS0Tc5PLtJ

Millions upon millions of people across the United States reject the Trump regime and fascism. #3E #NoKings #50501Movement #indivisible #wearetheflood pic.twitter.com/QS0Tc5PLtJ — Anonymous (@YourAnonCentral) October 18, 2025

وأشارت الشبكة إلى أن مدينة نيويورك وحدها شهدت مشاركة أكثر من 100 ألف شخص، بحسب ما قال المنظمون والمسئولون. وإلى جانب الفعاليات الأكبر فى المدن الكبرى، كانت هناك جموع صغيرة من المحتجين على طول الشوارع الرئيسية المزدحمة وفى ساحات المدن الصغيرة، وفى الحدائق البلدية فى الولايات الديمقراطية والجمهورية على حد السواء.

الشرطة امام المحتجين

وقالت سى إن إن عن الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمى جاءت بعد صيف مضطرب من ملاحقات جماعية للمهاجرين، ومظاهرات ضد سلطات الهجرة الفيدرالية ونشر قوات فيدرالية فى المدن التي يقودها الديمقراطيون.

وحدثت اضطرابات فى وقت لاحق من يوم أمس، السبت، عندما استهدف بعض الأشخاص المحتجين. وتم اعتقال امرأة فى جنوب كارولينا بعد أن لوحت بسلاح نارى أثناء قيادتها سيارة بالقرب من تظاهرة. وشوهد رجل فى ولاية جورجيا يأخذ علم من أحد المحتجين ويدفع متظاهر آخر على الأرض.

دمية ترامب فى الاحتجاجات

وقالت سى إن إن إنه فى حين صورت إدارة ترامب وبعض المسئولين الجمهوريين الاحتجاجات ضد ترامب على أنها من عمل "الراديكاليين اليساريين الذين يتبنون العنف"، فإن منظمة "Indivisible Project التي تقف وراء فعاليات "لا للملوك" ، قالت إنها ملتزمة بالعمل غير العنيف ودربت عشرات الآلاف من الأشخاص على السلامة وعدم التصعيد. وأصبح هذا له أهمية خاصة فى ظل العنف السياسى المتزايد عبر البلاد، بحسب ما قال المنظمون.

وارتدى بعض المتظاهرين اللون الأصفر، رمز الوحدة وإشارة إلى ما أسموه بحركات مقاومة أخرى غير عنيفة، بحسب المنظمين. وعلى موقع لا للملوك، ذُكر "أن الأصفر تذكير لامع لا يخطئ بأن الملايين منا يتحدون معاً إيماناً بأن أمريكا تنتمى لشعبها وليس للملوك".

وارتدى محتجون آخرون ملابس تنكرية، منها على شكل دجاج وضفادع وديناصورات، لتأكيد الطبيعة السلمية للمظاهرات، بحسب المنظمون أيضا.

وقال أحد المشاركين فى المظاهرات فى لوس أنجلوس، والذى ارتدى زى على شكل وحيد القرن ورقص على الموسيقى، إنه من الصعب حقاً وصف شيء ما بمنطقة حرب عندما تنظر إلى شيء وتكون هناك حفلة وأشخاص يرتدون ملابس الهالوين".

وأكد العديد من المتظاهرين على أهمية الديمقراطية - وهى المؤسسة التى يخشون أن تتآكل مع محاولات ترامب توسيع سلطته التنفيذية.

جانب من الفعاليات

لا ملوك