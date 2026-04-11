اطّلع على علي المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:26 مساءً - تبحث جماهير الكرة الإسبانية عن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول، في المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا باعتباره ديربي كتالونيا المنتظر.

برشلونة يواجه إسبانيول بشعار لا بديل عن الفوز لتوسيع الفارق مع ريال مدريد

ويستضيف ملعب كامب نو أحداث المباراة، حيث يدخل برشلونة اللقاء بطموح مواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الليجا، بينما يسعى إسبانيول لتحقيق مفاجأة أمام غريمه التقليدي والخروج بنتيجة إيجابية.

ويعيش برشلونة فترة مميزة خلال الموسم الحالي بعدما واصل تقديم مستويات قوية محليًا، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني ويقترب خطوة جديدة من الحفاظ على اللقب.

في المقابل، يطمح إسبانيول لاستغلال الديربي من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وتحقيق دفعة معنوية قوية قبل المراحل الأخيرة من الموسم.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بعدما حقق 25 انتصارًا خلال 30 مباراة، فيما يحتل إسبانيول المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة beIN Sports، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود وبي إن كونكت.