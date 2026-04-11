أسباب سقوط ريال مدريد على أرضه أمام جيرونا...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:26 مساءً - سقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام جيرونا في مباراة شهدت الكثير من الجدل والندية، حيث نجح الفريق الكتالوني في إحراج الملكي فوق ميدانه. وتعود أسباب هذا التعادل إلى عدة عوامل فنية وذهنية أثرت على مردود "الميرينجي" طوال اللقاء.

غياب الحدة الهجومية وسوء إنهاء الفرص في ريال مدريد

رغم الاستحواذ والضغط الذي مارسه ريال مدريد، إلا أن الفريق عانى من غياب "اللمسة الأخيرة" الحاسمة. تألق حارس مرمى جيرونا والدفاع المنظم حال دون ترجمة السيطرة إلى أهداف محققة، كما ظهر بعض الإرهاق على العناصر الهجومية، مما جعل الهجمات تفتقر للسرعة والمباغتة المطلوبة لفك تكتل الخصم.

الصلابة الدفاعية والتحولات الذكية لجيرونا

أثبت جيرونا أنه "الحصان الأسود" الذي لا يخشى الكبار، حيث لعب بجرأة تكتيكية عالية واعتمد الفريق على إغلاق الأطراف أمام فينيسيوس ومبابي بشكل محكم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت خطورة دائمة على مرمى الريال، مما أجبر لاعبي وسط الملكي على التراجع لتأمين الدفاع وتقليل المساندة الهجومية.

القرارات التحكيمية والتوتر في الدقائق الأخيرة

لم تخلُ المباراة من الحالات الجدلية التي أخرجت لاعبي ريال مدريد عن تركيزهم، خاصة في اللحظات الحاسمة. القرارات المتعلقة بركلات الجزاء تسببت في حالة من التوتر الذهني داخل الملعب، وهو ما استغله جيرونا بذكاء للحفاظ على نتيجة التعادل وقتل رتم المباراة في الدقائق الأخيرة.

ضعف الحلول من دكة بدلاء ريال مدريد

في المباريات المعقدة مثل هذه، تبرز أهمية "الدكة"، لكن في هذا اللقاء لم تقدم التبديلات الإضافة المرجوة لتغيير شكل المباراة أو تقديم حلول مبتكرة لاختراق دفاع جيرونا الحصين، مما أبقى الأداء على وتيرة واحدة سهلت من مهمة الضيوف في الخروج بنقطة ثمينة من "السانتياجو برنابيو".