معشوق الجماهير.. معلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:26 مساءً - يستضيف برشلونة نظيره إسبانيول، مساء اليوم السبت 11 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في مواجهة مثيرة يحتضنها ملعب «سبوتيفاي كامب نو.

برشلونة يسعى لتأكيد عقدة اسبانيول في الكامب نو

يدخل برشلونة اللقاء بطموح كبير من أجل مواصلة نغمة الانتصارات وتعزيز صدارته، مستغلاً تفوقه الواضح في لقاء الذهاب الذي انتهى لصالحه بنتيجة (2-0)، ويأمل الفريق في استكمال سلسلته القوية بعدما حقق 4 انتصارات متتالية في آخر 5 مباريات خاضها، رغم تعثره في المواجهة الأخيرة.

في المقابل، يدخل إسبانيول المواجهة وسط ظروف صعبة ونتائج غير مستقرة، حيث فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 5 مباريات، مكتفياً بـ 3 تعادلات وهزيمتين، ويسعى الببغاوات لتقديم مفاجأة في الديربي والخروج بنتيجة إيجابية تُوقف نزيف النقاط وتُعرقل مسيرة الغريم التقليدي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول

تُعد شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والرسمي لمباريات بطولة الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة المرتقبة بين برشلونة وإسبانيول عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية شاملة تسبق اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد إسبانيول

يمكن متابعة اللقاء أيضًا عبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق beIN CONNECT أو منصة TOD، اللذين يتيحان مشاهدة المباراة بجودة عالية عبر الإنترنت وفي أي وقت ومن أي مكان داخل نطاق الاشتراك.

معلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي حسن العيدروس، والذي سيتولى وصف مجريات اللقاء صوتيًا لحظة بلحظة، في المواجهة التي يديرها تحكيميًا الحكم أليخاندرو هيرنانديز.