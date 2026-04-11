فليك بالقوة الضاربة لتعزيز الصدارة.. تشكيل برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 01:26 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مواجهة مهمة أمام خصمة إسبانيول في ديربي كتالونيا مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب كامب نو.

ترتيب برشلونة واسبانيول في الليجا

يدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بعدما تعثر الأخير بالتعادل أمام جيرونا في الجولة ذاتها، بينما يحتل إسبانيول المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويأمل الفريق الكتالوني في العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد خسارته الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جارسيا.

خط الدفاع: جولوكوندي – كوبارسي – رونالد أراوخو – بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا – بابلو جافي.

الوسط الهجومي: يامال – لوبيز – أولمو.

خط الامام: فيران توريس.