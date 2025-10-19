نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: كل بيت مصري فيه شهيد وجريح.. ودفعنا ثمن القضاء على الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن مصر واجهت الإرهاب منذ أحداث 2011، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب والجيش والشرطة.

وقال الرئيس السيسي: "كل بيت فيه شهيد وجريح، وكل مصري دفع الثمن من أجل مصر والحفاظ عليها والقضاء على الإرهاب، الإرهاب انتهى بعد أن حاول كثيرون لعشرات السنين ولم ينجحوا".

وأشار الرئيس إلى أن فضل الله ونصره كان حاضرًا في كل مرحلة صعبة مرت بها البلاد، من بينها التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، مؤكدًا أن المراحل الصعبة مرت بسلام بفضل صبر وإرادة المصريين ومؤسسات الدولة.

وأضاف: "نجحنا ونصرنا بفضل الله.. كل شيء هو المعين بالأسباب، ولكن عندما يكرمك الله ويمنحك التوفيق، يجب ألا تنسى ذلك".

وشدد السيسي على أن الدولة والمواطنين قادرون على مواجهة التحديات مهما كانت صعبة، مؤكدًا أن تضحيات الشهداء والأبطال كانت حجر الأساس لاستقرار مصر وحماية أمنها الوطني.