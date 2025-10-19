نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: ما نحن فيه هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وتحسين أحوال المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما تمر به مصر حاليًا هو حرب من نوع مختلف تهدف إلى تغيير الواقع الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب صبرًا وإصرارًا من الجميع لتحقيق التنمية المنشودة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، والتي تُعقد بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "رغم أن الناس ربما تجد الظروف صعبة، ولكن هناك رغبة جادة من الدولة لتجاوز هذه الأوضاع".

وأضاف الرئيس السيسي: "الحروب لها صور مختلفة، وما نحن فيه هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا. التحدي كبير جدًا، وعلينا أن نجتهد، ونحن نستطيع بكم وبتحملكم، بكم لا بد أن نعبر ظروفنا الصعبة ويتحسن اقتصادنا بما يليق بنا وبكم وبأولادكم وأحفادكم القادمين إن شاء الله".

وشدد الرئيس على أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وأن التكاتف الشعبي هو الضمانة الحقيقية لعبور المرحلة الحالية نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.