نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي للمصريين: أوعوا تنسوا كرم ربنا وفضله على بلدنا وحفاظه عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة أن يتذكر المصريون دائمًا فضل الله وكرمه في حفظ مصر خلال الفترات العصيبة، مشيرًا إلى أن ما مرت به البلاد كان يتجاوز التوقعات البشرية، لكن العناية الإلهية أنقذتها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة:

"أوعوا تنسوا كرم ربنا سبحانه وتعالى.. ده فضل ربنا علينا.. وكل الشكر والحمد ليك يا رب على دعمك وسترك ونصرك وتوفيقك لينا.. لازم تعرفوا ده كويس.. ودائمًا الفضل لربنا.. الفضل كله في أي حاجة".

وأضاف الرئيس السيسي: "الفضل كله من أول أكتوبر ويمكن هي حكاية دلوقتي بتتحكي.. كانت صعبة أوي الفترة دي.. كل ساعة وكل يوم.. زي ما شفتم في العمل الفني اللي اتقدم قد إيه الناس كانت متلخبطة ومش مصدقة ومفيش أمل.. بالحسابات العادية الفرص للنجاح كانت قليلة جدًا، وبرضه تاني كان ربنا معانا".

وشدد الرئيس على أن مصر نجت بفضل الله ووحدة شعبها وإخلاص رجالها، داعيًا المصريين إلى التمسك بالأمل والإيمان بأن الله هو الداعم الحقيقي لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.