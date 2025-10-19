العالم اليوم - نهائي مونديال الشباب.. أشرف حكيمي يوجه رسالة إلى "الأشبال"

انتم الان تتابعون خبر نهائي مونديال الشباب.. أشرف حكيمي يوجه رسالة إلى "الأشبال" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - وجّه الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، الأحد، رسالة إلى "الأشبال" قبل خوضهم المباراة النهائية في كأس العالم لأقل من 20 سنة أمام الأرجنتين.

وقال حكيمي، في رسالة مصورة نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي: "أولا، هنيئا لكم على العمل الكبير الذي تقومون به، ولأنكم جعلتمونا نتألق في كأس العالم".

وأضاف: "الآن تنتظرنا مهمة أخيرة للقيام بها. نحن جميعا خلفكم. وفخورون بكم، وديما مغرب، هيا يا شباب".

وتتجه أنظار عشاق الكرة، ليلة الأحد- الإثنين، إلى ملعب خوليو مارتينيز برادانوس الوطني بالعاصمة الشيلية سانتياغو، حيث يواجه المنتخب المغربي لأقل من 20 نظيره الأرجنتيني للحسم في أمر بطل العالم لهذه الفئة.

وخاض المنتخب المغربي مسارا استثنائيا في هذه البطولة مكنه من بلوغ المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء بطولي أثبت من خلاله قدرته على مجاراة كبار المنتخبات العالمية، إذ تمكن أشبال الأطلس من تصدر ما سميت "مجموعة الموت"، عقب فوزهم على إسبانيا (2-0) والبرازيل (2-1)، قبل أن يتعثروا في مباراة شكلية أمام المكسيك (1-0) بعد ضمان التأهل.

وفي الأدوار الإقصائية واصل الأشبال تألقهم، فتغلبوا على جمهورية كوريا (2-1) في ثمن النهائي، ثم على الولايات المتحدة (3-1) في ربع النهائي، قبل أن يهزموا منتخب فرنسا (5-4 بالضربات الترجيحية)، ليحسموا بطاقة العبور إلى النهائي.