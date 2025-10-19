ديسمبر المقبل .. انطلاق فعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي

عبري ـ من سعيد الغافري: تنطلق يوم السبت السادس من ديسمبر المقبل فعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي في نسخته الحادية عشرة، بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، بمشاركة واسعة من ملاك الإبل والمهتمين بالموروث الشعبي من مختلف محافظات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي وتستمر الفعاليات حتى السبت 13 ديسمبر 2025م .وقال الشيخ حمد بن مطر الدرعي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إن النسخة الحادية عشرة تأتي استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في المواسم الماضية، حيث أصبح محطة سنوية ينتظرها عشاق رياضة الهجن والموروث الشعبي مشيرًا إلى أن المهرجان هذا العام سوف يشهد توسعًا في المشاركات وتنوعًا في الفعاليات والأنشطة المصاحبة بما يعكس ثراء الموروث العماني الأصيل موضحا بأن نسخة هذا العام ستتضمن اقامة باقة من الفعاليات التراثية والاقتصادية والثقافية من أبرزها مزاينة الإبل والتي تمثل المحور الاساسي للمهرجان وسباق الهجن لسن الفطايم وركض العرضة، والتي ستكون لمدة يومين، ففي اليوم الاول يكون مفتوحا واليوم الثاني مخصص للولايات إضافة إلى عروض الفنون الشعبية العمانية والمسابقات التراثية والثقافية. كما سيشهد المهرجان هذا العام إقامة معرض ومزاينة التمور على مستوى سلطنة عمان، والذي من المؤمل أن تشهد هذه الفعالية مشاركة أكثر من 200 مزارع ومهتم بزراعة التمور ومنتجاتها، وذلك في إطار دعم المزارعين وتشجيع تطوير الصناعات المرتبطة بالنخيل.

