مناقشة مستجدات فريق المصنعة للرماية بالأسلحة التقليدية

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

عقد سعادة الشيخ احمد بن علي الحبسي والي المصنعة اجتماعا مع فريق المصنعة للرماية بالأسلحة التقليدية، بحضور المهندس هلال بن سعيد الشعيلي نائب والي المصنعة واسماعيل الشيزاوي مدير دائرة البلدية والمهندس بدر بن ناصر الهدابي مؤسس ورئيس فريق المصنعة للرماية بالاسلحة التقليدية وعدد من أعضاء الفريق وقد استهل سعادته بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء فريق المصنعة للرماية على مايبذلونه لتطوير ميدان الرماية والمؤسسات الداعمة للمحافظة على الموروث العماني الأصيل وتعزيز رياضة الرماية بالأسلحة التقليدية السكتون بين فئات المجتمع من الذكور والإناث وإلى مشاركته الايجابية والنتائج الطيبة التي يحققها فريق الرماية.

كما استعرض المهندس بدر الهدابي أبرز مستجدات أعمال الفريق وخططه المستقبلية ومتطلبات ميدان الرماية منها عمل زيادة ارتفاع الساتر رملي الحالي استعدادا لمخاطبة الجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقة لاستخدام الميدان للرماية بالأسلحة الثقيلة حيث ان الميدان حاليا يستخدم للرماية بالأسلحة الخفيفة السكتون وكذلك توصيل التيار الكهربائي ويعكف الفريق على زراعة الميدان للتقليل من التيار الهوائي .

وأشاد سعادة الشيخ والي المصنعة بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق المصنعة للرماية في المحافظة على الموروث العُماني الأصيل وتعزيز رياضة الرماية بالأسلحة التقليدية بين فئات المجتمع ومشاركته ونتائجه الطيبة مؤكدًا حرصه على تذليل كافة الصعوبات وتقديم الدعم اللازم لمواصلة مسيرة الفريق وتحقيق أهدافه.

ويُعد فريق المصنعة للرماية بالأسلحة التقليدية من الفرق النشطة على مستوى المحافظة، ويهدف إلى نشر رياضة الرماية التراثية والمحافظة على هذا الموروث الوطني إضافةً إلى المشاركة في المسابقات المحلية و تمثيل الولاية في مختلف الفعاليات التراثية والرياضية.