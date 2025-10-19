العالم اليوم - جندي من كوريا الشمالية ينشق إلى الجنوب

انتم الان تتابعون خبر جندي من كوريا الشمالية ينشق إلى الجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:20 مساءً - قال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن جنديا من كوريا الشمالية انشق إلى الجنوب، الأحد، بعبور المنطقة منزوعة السلاح شديدة التحصين.

وأضاف أن حراسا من كوريا الجنوبية احتجزوا الجندي بعد مراقبة تحركاته، وقال الجيش إنه سيخضع لتحقيق بشأن انشقاقه. وتعد عمليات الانشقاق التي يقوم بها الكوريون الشماليون عبر الحدود محفوفة بالمخاطر. ومعظم الفارين يشقون طريقهم إلى الجنوب عبر الصين أو دول ثالثة أخرى. وهذه هي المرة الأولى التي ينشق فيها جندي كوري شمالي إلى الجنوب منذ أغسطس من العام الماضي.

