عاجل- السيسي: دعم الوقود بالسلف والجنيه الذي نستثمره يُرد بفوائد وأقساط

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، أن جزءًا من الشعب المصري، وأنه على دراية تامة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشددًا على أن مسار العمل والإصلاح والتحمل المشترك هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه التحديات.

دعم الوقود وتأثيره على الموازنة

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة في دعم الوقود، موضحًا أن كل جنيه يُصرف في الدعم ليس جنيهًا واحدًا فقط، بل يتم رده بفوائد وأقساط، مؤكدًا أن هذا يشبه القرض الذي تتحمل الأسرة سداده بفوائد إذا تجاوزت مصروفاتها مواردها.

وأضاف: "كل بيت عنده موارد ومصروفات، ولو الدخل أقل من الالتزامات فده معناه مشكلة وبيبدأ الإنسان يقترض، والقرض عليه فوائد وأقساط".

ضرورة التحمل والمسؤولية الجماعية

شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا أن الجهد والتحمل واتخاذ الأسباب العملية هي الطريقة لتغيير الواقع نحو الأفضل.

وأكد على أهمية الوعي الاقتصادي للمواطنين، مشيرًا إلى أن فهم تفاصيل الموازنة العامة والفرق بين الموارد والالتزامات يساعد في إدراك حجم التحديات الاقتصادية الحقيقية.