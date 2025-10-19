أخبار السعودية

ولي العهد يعزّي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق

أحمد جودة - القاهرة - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة شيغيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما رئيس وزراء اليابان الأسبق.
وقال ولي العهد" تلقينا نبأ وفاة رئيس وزراء اليابان الأسبق السيد توميتشي موراياما، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

