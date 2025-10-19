الرياض - كتبت رنا صلاح - نمت قيمة تسهيلات الأفراد بنحو 56 مليون دينار، في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من 2025، في الوقت الذي سيطرت فيه العاصمة عمّان، على غالبية التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة، وبنسبة تصل إلى 81.7%، من إجمالي التسهيلات.

نمو تسهيلات الأفراد بالربع الثاني 2025 وعمّان تتصدر القيمة

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة تسهيلات الأفراد في الربع الثاني من 2025 الحالي، وصلت إلى 14.156 مليار دينار، منها 11.307 مليار دينار للذكور، والباقي تسهيلات للإناث، فيما بلغت قيمة هذه التسهيلات بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، قرابة، 14.100 مليار دينار، منها 2.724 مليار دينار للإناث.

وبلغ عدد التسهيلات الممنوحة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة، 1.256 مليون قرض، وللإناث، نحو 362 ألف قرض، ليصبح المجموع، 1.630 ألف قرض، علما أن عدد التسهيلات الممنوحة في الربع الأول من العام، قرابة 1.623 مليون قرض.

وبحسب التوزيع الجغرافي لقيمة التسهيلات الائتمانية، فإن العاصمة عمّان، تستحوذ على الحصة الكبرى بنحو 28.989 مليار دينار، من إجمالي التسهيلات البالغة قيمتها، نحو 35.473 مليار دينار، ثم جاءت في المرتبة الثانية، محافظة إربد، وبقيمة تصل إلى 1.869 مليار دينار.

أما أقل المحافظات حصولا على التسهيلات، في الربع الثاني من العام الحالي، فكانت من نصيب الطفيلة بقيمة بلغت نحو 148 مليون دينار، وتفوقت عليها بمرتبة واحدة، محافظة عجلون،بقيمة 179 مليون دينار تقريبا.