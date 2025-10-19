نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تتألق في ختام الموسم الثاني لمبادرة "المصريين الشباب EYE في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان، شارك منتخب الجامعة غير المتخصص (الكورال) في حفل ختام الموسم الثاني لكيان "المصريين الشباب EYE"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وقد أُقيمت الاحتفالية في مركز شباب الجزيرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومساعدي الوزير في قطاعات الوزارة المختلفة، وممثلي العديد من الجامعات.

وتألّق فريق كورال الجامعة المُشارك تحت قيادة المايسترو أحمد عوّاد، وسط إشادة كبيرة من الحاضرين.

وتحرص الجامعة على المشاركة في هذه الفعاليات لتشجيع الطلاب، وتعزيز قدراتهم، وتطوير مهاراتهم الشخصية، مما يمنحهم دورًا مؤثرًا في إحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحيط.

والجدير بالذكر أن "كيان المصريين الشباب EYE" هو مبادرة شبابية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، تهدف إلى تمكين الشباب في مختلف المجالات الحياتية والثقافية والعلمية والسياسية، وتسعى لتوحيد الجهود الشبابية في جميع محافظات الجمهورية وبناء جيل قادر على صناعة مستقبل أفضل، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وقد جاءت هذه المشاركة تحت إشراف الأستاذة نشوى علي مصطفى، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني.