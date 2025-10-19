نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة زراعة عين شمس في معرض أجرينا الدولي بدورته الخامسة والعشرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت كلية الزراعة بجامعة عين شمس للعام الثاني علي التوالي في فعاليات معرض أجرينا الدولي في دورته الخامسة والعشرين وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ولاء محمد عبد الغني عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد كبير من المتخصصين ورجال الأعمال والطلاب.

وأشاد الدكتور ولاء محمد عبد الغني بتميز برنامج الإنتاج الحيواني في الكلية، وبما يقدمه من تخصصات متنوعة تشمل الإنتاج الحيواني والدواجن والأسماك، مشيرا ان كلية الزراعة بجامعة عين شمس هي الكلية الوحيدة المشاركة بالمعرض علي مستوي كليات الزراعة، مؤكدًا أن مشاركة الكلية جاءت انعكاسًا لكفاءة الكوادر الأكاديمية والبحثية بالكلية.

وأشار إلى أن أبرز مكاسب المشاركة تمثلت في إبرام اتفاقيات تعاون بين الكلية وعدد من الجهات ذات الصلة، إلى جانب التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمهتمين بصناعة الإنتاج الحيواني بفروعه المختلفة، بهدف توفير منصة تفاعلية تجمع المصنعين والموردين والخبراء في مجال الإنتاج الحيواني، لعرض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في هذه الصناعة الحيوية.

يقام المعرض في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥، ويعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجالات الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك في منطقة الشرق الأوسط، كما يتضمن المعرض حلقات نقاش وورش عمل ومؤتمرات علمية، إضافة إلى عروض حية لتطبيقات المنتجات، مما أتاح فرصة واسعة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين.

ويتيح المعرض للزائرين التعرف على أحدث المعدات والتقنيات في مجالات التغذية والتربية والرعاية الصحية والتهوية والتغذية المائية، بما يعزز جهود تحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة وإنتاجية الثروة الحيوانية على نحو مستدام.