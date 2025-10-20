مقتل طالب إعدادى على يد زميله بـ"مفك" فى شربين بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 أكتوبر 2025 10:28 صباحاً - شهدت قرية الحصص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية ، واقعة مأساوية بعدما لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه على يد زميله، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها أحدهما أداة حادة "مفك" أنهى بها حياة الآخر.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام، بوصول الطالب زياد السعيد علي الشافعي، 14 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح قطعي في الرأس، نتيجة اعتداء من زميل له باستخدام "مفك".

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص وسماع أقوال الشهود تبين وقوع مشادة بين الطالبين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن الآخر بالمفك مما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، فيما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.