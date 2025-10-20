نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع الذهب واستقرار الأسعار في مصر منتصف التعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع الذهب واستقرار الأسعار في مصر منتصف التعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي خلال منتصف التعاملات، حيث حافظت جميع الأعيرة على مستوياتها دون تغير يُذكر، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصاغة المصرية. وجاء هذا الاستقرار في الوقت الذي سجلت فيه أوقية الذهب العالمية نحو 4257.93 دولار، بعد موجة من الارتفاعات القياسية في الأسواق العالمية.

ويعكس هذا الثبات حذر المستثمرين في السوق المحلية، خصوصًا مع استمرار تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية، إضافة إلى متابعة اتجاهات الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة العالمية التي تؤثر مباشرة على أسعار المعدن النفيس.

أسعار الذهب منتصف التعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025:

عيار 24: 6577.25 جنيه للبيع، 6542.75 جنيه للشراء

عيار 22: 6029 جنيه للبيع، 5997.5 جنيه للشراء

عيار 21 5755 جنيه للبيع، 5725 جنيه للشراء

عيار 18: 4932.75 جنيه للبيع، 4907.25 جنيه للشراء

عيار 14: 3836.75 جنيه للبيع، 3816.75 جنيه للشراء

عيار 12: 3288.5 جنيه للبيع، 3271.5 جنيه للشراء

عيار 9: 2466.5 جنيه للبيع، 2453.5 جنيه للشراء

الجنيه الذهب: 46040 جنيه للبيع، 45800 جنيه للشراء

وأكد خبراء الصاغة أن استقرار الأسعار يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي، مشيرين إلى أن الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا. كما لفتوا إلى أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مع استمرار زيادة معدلات البحث عن الاستثمار في المعدن الأصفر.

ويتيح سوق الصاغة المصرية خدمة متابعة أسعار الذهب الآن بشكل لحظي، لمساعدة المشترين والمستثمرين على اتخاذ قرارات سريعة، خاصة مع احتمالية حدوث تغيرات طفيفة في الأسعار مع افتتاح الأسواق العالمية ونتيجة للتغيرات اليومية في سعر الدولار.

سعر الأوقية الذهبية اليوم: 4257.93 دولار للبيع، 4257.56 دولار للشراء، ما يعكس استمرار قوة المعدن النفيس عالميًا ومكانته كملاذ آمن للمستثمرين.