نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ اجتماع بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروع القومي لإحياء مسار العائلة المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة السياحية من مسار العائلة المقدسة ويوجه بإعداد دراسات جدوى للمشروعات المقترحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة سياحيًا من مسار العائلة المقدسة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستثمر السياحي منير غبور، وعدد من المسئولين، إلى جانب مشاركة المحافظين المعنيين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد رئيس الوزراء أن اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات السابقة المتعلقة بهذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمبادرات إحياء مسار العائلة المقدسة، لما يمثله من مشروع قومي وسياحي ذي بعد ديني وثقافي وإنساني عالمي.

مدبولي: نهدف إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات السياحية والتنموية على طول المسار

أشاد رئيس الوزراء بالمقترحات والأفكار المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع السياحة، مؤكدًا أن الدولة تستهدف في هذه المرحلة زيادة أعداد السائحين القاصدين لمسار العائلة المقدسة من خلال تطوير نقاط المسار وإقامة مشروعات خدمية وسياحية متكاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التكامل بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من هذا المشروع الفريد.

وزيرة التنمية المحلية: المشروع ذو بعد ديني وسياحي عالمي

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يمثل أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في المناطق التي يمر بها المسار، من خلال تنشيط السياحة الدينية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

كما استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير والتأهيل الجارية في نقاط المسار المختلفة، مؤكدة أن العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تنمو حول هذه المواقع لتخدم الزائرين والسائحين.

مقترحات لتنفيذ مشروعات سياحية وتنموية جديدة

استعرض المستثمر السياحي منير غبور مجموعة من المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات سياحية وثقافية على طول المسار، تسهم في توثيق محطات رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية لهذه المواقع.

كما عرض المحافظون تقارير حول الجهود المبذولة في محافظاتهم لتطوير المواقع المدرجة على المسار، مشيرين إلى التعاون المستمر بين الجهات التنفيذية والكنيسة المصرية لتحقيق الرؤية الشاملة للمشروع.

توجيهات رئيس الوزراء: إعداد دراسات الجدوى وتذليل العقبات

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات المقترحة من المستثمرين، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الدينية، بما يحقق المزيد من المستهدفات التنموية والسياحية لمصر.