نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مدبولي يوجه بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة على طول مسار العائلة المقدسة لتعزيز السياحة الدينية والتنمية المحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشروعات قومية تعيد إحياء مسار العائلة المقدسة وتفتح آفاقًا جديدة للسياحة الدينية

في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من المقومات التاريخية والدينية الفريدة التي تمتلكها مصر، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد دراسات جدوى تفصيلية للمشروعات السياحية والتنموية المقترحة على طول مسار العائلة المقدسة، مع تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين والجهات المنفذة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، أن الهدف من هذه الخطوة هو إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة الدينية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الواقعة على طول المسار، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

تنمية مستدامة وفرص عمل على طول مسار العائلة المقدسة

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة يعد أحد المشروعات القومية الكبرى ذات البعد الديني والسياحي العالمي، مشيرة إلى أن الدولة نفذت بالفعل عددًا من المشروعات لتطوير المواقع الواقعة على المسار في محافظات عدة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية للمناطق التي يمر بها المسار، من خلال تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالنشاط السياحي، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء القرى والمدن المشاركة في المشروع.

مقترحات جديدة لإقامة مشروعات سياحية وثقافية متكاملة

وخلال الاجتماع، عرض المستثمر السياحي منير غبور مجموعة من الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى إقامة مشروعات خدمية وثقافية متكاملة على طول مسار العائلة المقدسة، تسهم في توثيق رحلة العائلة المقدسة داخل مصر، وتبرز القيمة الروحية والتاريخية لهذا الحدث الفريد.

كما استعرض المحافظون الجهود المبذولة لتطوير نقاط المسار داخل محافظاتهم، بالتنسيق مع مختلف الجهات والكنيسة المصرية، بما يحقق رؤية متكاملة لإحياء المسار وتحويله إلى مقصد سياحي عالمي يجذب الزوار من مختلف دول العالم.

رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدينية العالمية

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة تسعى لأن يصبح مسار العائلة المقدسة أحد أبرز المسارات السياحية الدينية في العالم، مشددًا على ضرورة العمل بروح الفريق بين الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المشروع القومي، الذي يجمع بين التاريخ، والدين، والتنمية.