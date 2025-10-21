محافظ الجيزة: تطوير ورصف ورفع كفاءة وإنارة طريق المنصورية بمدينة كرداسة بطول 3 كم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 03:33 مساءً -

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وإنارة طريق المنصورية بنطاق مدينة كرداسة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الطريق يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، وبمتوسط عرض يصل إلى 28 مترًا، بما يحقق سيولة مرورية أكبر واستيعابًا لحجم الحركة اليومية، إلى جانب تعزيز معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وأكد المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحالة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير طريق المنصورية يُعد من المشروعات الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من القرى والمناطق السكنية والزراعية، وتسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة.

ووجَّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة الفنية، وبما يحقق الاستفادة القصوى للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

شهدت الأعمال متابعة ميدانية من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.