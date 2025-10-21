القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع "خطة ترامب" بشأن غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 03:33 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وكالة الأنباء رويترز، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن نتنياهو التقى رئيس المخابرات المصرية، حيث بحثا دفع خطة ترامب بشأن غزة.

وتوجه رئيس المخابرات العامة المصرية إلى إسرائيل اليوم، لعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات وتذليل العقبات التى تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما يلتقى رئيس المخابرات العامة المصرية المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي يزور إسرائيل حاليا.