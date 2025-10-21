الرئيس السيسي يصل مطار بروكسل العسكري في مستهل زيارته إلى بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 03:33 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.