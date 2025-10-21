غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات.

وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أنه في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، يجب تحديد قيمة الزيادات التي سيتم إدخالها على تعريفة الركوب لوسائل النقل الجماعي والعام؛ سواء داخل المحافظة بالمدن المختلفة أو خارجها بين المحافظات وبعضها البعض، مع تأكيد ضرورة وجود استقرار كامل في تطبيق هذه التعريفة الجديدة؛ لتحقيق الانضباط وضمان منع حدوث أية زيادات عن الأجرة المحددة، والتعامل بكل حسم مع المخالفين لذلك.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة لذلك، والمراقبة المستمرة للأسعار للتأكد من التزام التجار والمحلات بإعلان أسعار هذه السلع بشكل واضح للمستهلكين، وعدم وجود أية زيادة غير مبررة في الأسعار، مع إحكام الرقابة على الأسواق؛ لضمان إتاحة مختلف أنواع السلع في المنافذ والسلاسل التجارية بالمحافظة، على أن يتم أيضا التنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والسلاسل التجارية؛ للتوسع في إقامة المنافذ لتوزيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة.