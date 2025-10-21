لحظة وصول الرئيس السيسى لبروكسل.. ومظاهرة حب حول مقر إقامته.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارة سيادته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى- غدًا الأربعاء-الجاري، حيث كان في استقباله لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

والتفت الجاليات المصرية فى أوروبا، التي قدمت من جميع أنحاء أوروبا لاستقبال الرئيس السيسى فى بروكسل، حول مقر إقامة الرئيس، رافعين الأعلام المصرية واللافتات المرحبة بالرئيس، ومرددين الهتافات الداعمة والأغاني الوطنية. استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى العاصمة البلجيكية بروكسل استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى العاصمة البلجيكية بروكسل استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسى يصل العاصمة البلجيكية بروكسل الرئيس السيسى يصل العاصمة البلجيكية بروكسل الرئيس السيسى يصل العاصمة البلجيكية للمشاركة فى أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى الرئيس السيسى يصل العاصمة البلجيكية للمشاركة فى أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المطار العسكري في بروكسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المطار العسكري في بروكسل