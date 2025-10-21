ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" : لا يزال هناك أمل فى أن تفعل حماس الصواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 06:36 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال هناك أمل في أن تفعل حماس الصواب.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "إذا لم تفعل حماس الصواب ستكون نهايتها سريعة وعنيفة ووحشية".

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا: "إن هناك دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب إلى غزة إذا لزم الأمر، وقد أبلغت الدول الحليفة أن الذهاب إلى غزة لم يحن بعد".

كما وجّه ترامب شكره إلى الدول التي عرضت المساعدة، مشيداً على وجه الخصوص بإندونيسيا وقيادتها على دعمها للشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وفي غزة.. أعلنت كتائب" القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية أنه في إطار صفقة تبادل الأسرى وفق اتفاق وقف إطلاق النار، ستقوم الكتائب بتسليم رفات جثتين لأسيرين إسرائيليين تم استخراجها اليوم في قطاع غزة وذلك في تمام الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت غزة.