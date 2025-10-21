نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد ورشة عمل بالجامعة الأمريكية في المقال التالي

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل بعنوان "إشراك طلاب الجامعات في أنشطة خدمة المجتمع"، التي نظمها قسم الرعاية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة، والدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ومستشار الجامعة، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والقيادات الشابة.

وخلال كلمتها، أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية، مؤكدةً أن الوزارة تؤمن بأن الرعاية الاجتماعية لا تقتصر على المساعدة فقط، بل تشمل الكرامة والفرص والتمكين. وأضافت أن السنوات العشر الماضية شهدت بناء نظام شامل للحماية الاجتماعية في مصر، يواكب مراحل حياة المواطن من الطفولة وحتى الشيخوخة، قائلة: "النجاح الحقيقي يتحقق عندما تصبح الحماية الاجتماعية جسرًا نحو الاستقلال الاقتصادي."

برامج الحماية والتمكين

استعرضت الوزيرة أبرز جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تحول من مبادرة مؤقتة إلى التزام وطني ترعاه الدولة، حيث استفادت منه أكثر من 7.8 مليون أسرة خلال العقد الماضي، ويستفيد حاليًا 4.7 مليون أسرة بإجمالي دعم سنوي يبلغ 54 مليار جنيه، بينما تخارجت 3 ملايين أسرة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضافت أن برنامج "حياة كريمة" يمثل نموذجًا تنمويًا شاملًا لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية، ودعم التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة الشباب في العمل المجتمعي من خلال أكثر من 31 وحدة تضامن اجتماعي بالجامعات الحكومية، وتشجع الطلبة على التطوع والابتكار لخدمة مجتمعاتهم. كما أكدت دعم الوزارة الكامل للطلاب غير القادرين عبر سداد الرسوم الدراسية لأسر "تكافل وكرامة" تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

واستعادت الوزيرة تجربتها الشخصية أثناء دراستها بالجامعة الأمريكية، حيث شاركت في نادٍ طلابي للتوعية بمخاطر المخدرات، مؤكدة أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن بعضهم البعض، مشيرة إلى استمرار هذه الجهود اليوم من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي ينفذ برامج توعية وتأهيل على مستوى الجمهورية، بمشاركة النجم محمد صلاح في إحدى حملاته.

تمكين ذوي الإعاقة والنساء

كما كشفت وزيرة التضامن عن إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتيح لهم تسهيلات اقتصادية وتعليمية وخدمية، إلى جانب دعم الحرفيين والمنتجين المحليين من خلال معارض "ديارنا"، وتطبيق نموذج "اقتصاد الرعاية" الذي يوفر فرص عمل جديدة للنساء في مجالات الخدمات الاجتماعية والصحية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تضع العدالة والكرامة والاحترام في صميم رؤيتها للرعاية الاجتماعية، وتعمل حاليًا على تحويل مؤسسات الرعاية إلى نماذج أسرية تتيح للأطفال بيئة طبيعية للنشأة، بالتعاون مع وزارات التعليم والشباب وشركاء التنمية.

تجسيد التضامن داخل مصر وخارجها

وأشادت الوزيرة بدور الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية للاستجابة الإنسانية والإغاثة، مشيرة إلى أنه سهل إيصال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات إلى غزة على مدار أكثر من 740 يومًا متواصلًا، ويضم نحو 35 ألف متطوع يعملون داخل مصر وخارجها لخدمة المتضررين في الأزمات، مؤكدة أن هذا الجهد يمثل الضمير الإنساني لمصر.

ودعت الدكتورة مايا مرسي طلاب الجامعة الأمريكية لتنظيم زيارة إلى مقر الهلال الأحمر المصري بمدينة نصر للاطلاع عن قرب على آليات العمل الإغاثي والتطوعي، والتعرف على قصص المتطوعين وجهودهم اليومية.

نقاش مفتوح مع الطلاب

وفي ختام الورشة، أجرت الوزيرة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول قضايا الحماية الاجتماعية، واستفساراتهم بشأن ملفات الأطفال بلا مأوى، ونظام الأسر الكافلة، وبرامج التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الشباب هم شركاء أساسيون في بناء مجتمع متماسك ومتكافل.

واختتمت كلمتها قائلة:

"الخدمة الهادفة لا تبدأ بالنشاط، بل بالفهم... أنتم الجيل القادم من صناع التغيير، بإبداعكم وتعاطفكم سنحافظ معًا على قوة النسيج الاجتماعي المصري."



