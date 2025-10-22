نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط تطالب "الاسكوتنج تييم" بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي طالبت من الاسكوتنج تييم بالنادي بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور إن الاسكوتنج تييم قدموا قائمة بمهاجمين لاختيار احدهم للانضمام للنادي الأهلي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأكد الغندور أن هناك مهاجمين تم اختيارهم من تلك القائمة ولكن عقب تولي توروب تم طلب الارتقاء بالمستوى الفني للمعروضين مجددًا لاختيار مهاجم أقوى.