الرياضة

لجنة التخطيط تطالب "الاسكوتنج تييم" بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير

0 نشر
0 تبليغ

لجنة التخطيط تطالب "الاسكوتنج تييم" بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة التخطيط تطالب "الاسكوتنج تييم" بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور أن  لجنة التخطيط بالنادي طالبت من الاسكوتنج تييم بالنادي بالارتقاء بالمستوى الفني للمهاجمين المعروضين لضمهم في يناير.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور  إن الاسكوتنج تييم قدموا قائمة بمهاجمين لاختيار احدهم للانضمام للنادي الأهلي منذ شهر سبتمبر الماضي.

وأكد الغندور أن هناك مهاجمين تم اختيارهم من تلك القائمة ولكن عقب تولي توروب تم طلب الارتقاء بالمستوى الفني للمعروضين مجددًا لاختيار مهاجم أقوى.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

قد تقرأ أيضا