نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- البيان المشترك لقمة مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون في مجالات السلام والطاقة والاقتصاد والهجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل

عقد قادة الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية قمتهم الأولى في بروكسل ببلجيكا، يوم 22 أكتوبر 2025، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات بين الجانبين، وتأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية والشاملة الممتدة بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، القائمة على مبادئ التعاون المتوازن والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

جاء البيان الختامي للقمة ليؤكد التزام الطرفين بالعمل المشترك من أجل السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والتنموية والبيئية، ودعم جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكد الجانبان أن القمة تمثل نقطة تحول نوعية في مسار العلاقات الثنائية، استنادًا إلى اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأولويات المشاركة واتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مع التأكيد على قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما أقر البيان بالدور المحوري لمصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم جهود السلام في الشرق الأوسط.

القضية الفلسطينية وخطة السلام في غزة

رحبت القمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي طرحها الرئيس ترامب، وبنتائج قمة شرم الشيخ للسلام المنعقدة في 13 أكتوبر 2025.

وأكد البيان دعم الجهود المصرية في الوساطة لتحقيق الهدوء، وأهمية وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، مع الالتزام بحل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن وإعلان نيويورك.

كما أدان البيان عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات ورفض أي محاولات ضم أو تهجير للفلسطينيين، مؤكدًا دعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها للإصلاح.

الأزمة الأوكرانية والتمسك بميثاق الأمم المتحدة

شدد البيان على التزام جميع الدول بالامتناع عن استخدام القوة، وأكد ضرورة التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مع دعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

دعم الاستقرار في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي

أكد البيان دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات شاملة وتوحيد المؤسسات، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية.

كما جدد دعمه لوقف إطلاق النار في السودان وحل الصراع عبر عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية، إلى جانب دعم جهود الإغاثة الإنسانية.

وفي القرن الأفريقي، شدد الطرفان على التعاون في مواجهة التطرف والتغير المناخي والنزوح، مع الإشادة بدور مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية الذي تستضيفه القاهرة.

الأمن البحري وحماية الملاحة في البحر الأحمر

أبرز البيان أهمية حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مع الإشارة إلى تأثير عدم الاستقرار الإقليمي على إيرادات قناة السويس.

وأكد التزام الجانبين بضمان منطقة آمنة ومزدهرة تحترم القانون الدولي.

ميثاق المتوسط وشراكة التنمية المستدامة

أعلن البيان الترحيب بـ ميثاق المتوسط كإطار جديد لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاجتماعية، ودعم فرص الشباب والنساء والمشروعات الصغيرة.

الإصلاحات الاقتصادية ودعم مصر ماليًا

جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمرونة المالية عبر حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل قروضًا ميسرة ومنحًا واستثمارات إضافية.

كما أكد الطرفان التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

التجارة والاستثمار وتسهيل التبادل التجاري

تعهد الجانبان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحديث اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

كما تم التأكيد على أهمية الاتفاقيات الخاصة بـ تيسير الاستثمار المستدام ودعم دور القطاع الخاص.

التحول الأخضر والطاقة النظيفة

ركزت القمة على التعاون في مجال التحول الأخضر والطاقة المتجددة، وخاصة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وربط الشبكات العابرة للحدود، دعمًا لمبادرة "نُوفي".

وأكد البيان الالتزام بخفض الانبعاثات وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون، مع التركيز على مبادرات الطاقة النظيفة والنقل المستدام.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

أعرب الطرفان عن التزامهما بتعزيز التعاون في التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنى التحتية للبيانات والأمن السيبراني، وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات، وتبادل الخبرات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي.

الأمن الغذائي والمائي ودعم مصر في ملف سد النهضة

أكد البيان أهمية تعزيز الأمن الغذائي والمائي في المنطقة، مشيدًا بجهود مصر في إدارة مواردها المائية.

كما جدد الاتحاد الأوروبي دعم أمن مصر المائي واحترام القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي، مع الدعوة للتعاون عبر الحدود وفق مبدأ الإخطار المسبق وعدم الضرر.

الهجرة واللجوء والتعاون في إدارة الحدود

أشاد الاتحاد الأوروبي بجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين، وأكد استمرار الدعم المالي بقيمة 200 مليون يورو للفترة 2024-2027 في مجالات الهجرة والتنقل.

واتفق الجانبان على تعزيز مسارات الهجرة المنظمة والآمنة، والتعاون في مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتفعيل شراكة المواهب لتوفير فرص عمل قانونية ومنتظمة.

الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب

بدأ الطرفان نقاشًا تمهيديًا لإطلاق حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي، يشمل الأمن البحري والسيبراني ومكافحة الإرهاب.

وأشاد البيان بالرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي لـ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) منذ مايو 2023.

التعاون العلمي والثقافي والتعليم الفني

أعلنت القمة انضمام مصر رسميًا إلى برنامج أفق أوروبا، مما يتيح للباحثين المصريين المشاركة في المشروعات البحثية الأوروبية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) وبرنامج إيراسموس+، ودعم تطوير المناهج وربطها بسوق العمل.

وأكد الجانبان التعاون في حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، وإعادة الممتلكات الثقافية بروح الشراكة والاحترام المتبادل.

القمة المقبلة في القاهرة عام 2027

اختُتم البيان بالإعلان عن عقد القمة الثانية بين مصر والاتحاد الأوروبي في القاهرة عام 2027، تأكيدًا لاستمرار مسار الشراكة والتعاون الشامل بين الجانبين.

الملحق: مجالات التعاون القطاعي