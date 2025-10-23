نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وأجواء خريفية متقلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طقس اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025.. شبورة صباحية وأجواء خريفية متقلبة

استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، الموافق 23 أكتوبر 2025، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع أجواء خريفية متقلبة بين فترات مشمسة وأخرى معتدلة. وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، حارًا نهارًا على معظم المناطق، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يميل إلى الاعتدال في أول الليل ويصبح مائلًا للبرودة في نهايته.

شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من الصباح، تحديدًا من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو الأراضي الزراعية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأضافت الأرصاد أن بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرةً إلى أن الحالة العامة للطقس مستقرة دون أي ظواهر جوية خطيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على أبرز المدن والمحافظات المصرية:

• القاهرة: الصغرى 21 والعظمى 34

• الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 32

• العاصمة الإدارية: الصغرى 20 والعظمى 34

• كفر الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 32

• الإسماعيلية: الصغرى 20 والعظمى 34

• العريش: الصغرى 16 والعظمى 29

• الغردقة: الصغرى 22 والعظمى 34

• الأقصر: الصغرى 22 والعظمى 38

• أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38

• المنيا: الصغرى 16 والعظمى 35

• سوهاج: الصغرى 20 والعظمى 37

نصائح وتحذيرات الأرصاد

ونصحت هيئة الأرصاد قائدي المركبات بتقليل السرعة على الطرق أثناء فترات تكون الشبورة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري. كما دعت المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال ساعات النهار في مناطق جنوب البلاد، وارتداء الملابس المناسبة لتغير درجات الحرارة بين الليل والنهار.

وأكدت الهيئة أن الأجواء بشكل عام تظل خريفية مستقرة، مع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا مع اقتراب فصل الشتاء.